أسطورة ليفربول يتهم حارس إيفرتون بإصابة فان دايك: اعتداء شائن

أعرب جرايم سونيس نجم وقائد ليفربول السابق عن غضبه من إصابة فيرجيل فان دايك المدافع الحالي للفريق، مشيرا إلى أن جوردان بيكفورد حارس إيفرتون تعمد إيذاء الأخير.

ولم يستطع الهولندي إكمال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم السبت وأثبتت الفحوصات إصابته بقطع في الرباط الصليبي مما يعني غيابه لأشهر عن حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصب سونيس الاسكتلندي غضبه على قرار الحكم الذي احتسب تسللا على فان دايك ولم يعاقب بيكفورد بعد تدخله على الأخير.

وقال سونيس عبر شبكة سكاي سبورتس:"أمر مدهش. أقول لك، كل من احترف كرة القدم، أو كان محترفا بقدر بسيط، حين تنظر إلى هذه اللعبة، التركيز ليس على التسلل، بل شيء واحد، الاعتداء على اللاعب".

وأضاف "تصرف شائن. من يتخذون القرارات رأوها تسللا، لا أفهم ذلك. لا يعرفون ما يتحدثون عنه. هذا ليس تدخلا عاديا، وإنما اعتداء".

ويرى سونيس أن ليفربول سيتأثر كثيرا بغياب لاعبه الهولندي "لو سألتني في بداية الموسم، من اللاعب الذي لا تريد فقدانه لفترة طويلة في الموسم، قد يقول أشخاص ساديو ماني، آخرون قد يقولون محمد صلاح، بالنسبة لي هو فان دايك".

وأتم "ليفربول لديه القادر على تسجيل الأهداف ليتكيف على الأمر إذا غاب الاثنان (ماني وصلاح)، لكن في الخلف فان دايك هو الأصل في كل شيء يفعلونه. من التقدم بالكرة إلى الحفاظ على ثبات الخط الخلفي. ضربة قوية، آخر شيء كان يحتاجه ليفربول".

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