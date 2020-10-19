أمير مرتضى يكشف موقف محمود علاء وحازم إمام وساسي من لقاء الإياب

كشف أمير مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف محمود علاء، وحازم إمام، وفرجاني ساسي ثلاثي الفريق من لقاء الإياب أمام الرجاء.

الزمالك فاز على الرجاء البيضاوي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك عقب اللقاء: "ما شاهدناه اليوم هو فريق الزمالك. لاعبون رجال ولديهم شخصية في الملعب، وأشكر الإدارة التي حمتنا في ظل الحرب ووفروا لنا كل ما يلزم للنجاح".

وأضاف "حازم إمام كان جاهزا بنسبة كبيرة وكان يمكن أن يشترك اليوم لكن كان هناك تخوف من تجدد إصابته وفضلنا مشاركة أحمد عيد لأننا نثق فيه. حازم إمام أيضا كان له دوره مع عيد في التحدث معه وتجهيزه للقاء".

المشرف على الكرة في نادي الزمالك أتبع "فرجاني ساسي كان يقاتل للمشاركة حتى اللحظة الأخيرة. سيخضع لمسحة جديدة وإذا كانت سلبية سيكون جاهزا للمشاركة في لقاء الإياب".

وأتم "أشعة محمود علاء كانت سليمة لكن مشاركته كانت ستكون مخاطرة. سنعمل على تجهيزه للإياب فور العودة لمصر، وإذا لم يكن جاهزا فلا خوف أيضا في وجود الونش ومحمد عبد الغني".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.