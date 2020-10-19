مواعيد مباريات الإثنين 19 أكتوبر.. نادي مصر يواجه الجيش وأولى مواجهات نصف نهائي الكونفدرالية

تقام مواجهة وحيدة من الدوري المصري بين نادي مصر وضيفه طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة في الثالثة عصرا، على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويقام اللقاء الأول من ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان وحسنية أغادير في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 7".

وتشهد الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز إقامة مباراتين، وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي في السادسة والنصف مساء على "بي إن سبورتس 2".

وليدز يونايتد يواجه ضيفه ولفرهامبتون في التاسعة مساء على "بي إن سبورتس 2" في نفس الجولة.

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