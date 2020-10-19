مواعيد مباريات الإثنين 19 أكتوبر.. نادي مصر يواجه الجيش وأولى مواجهات نصف نهائي الكونفدرالية

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 10:28

كتب : FilGoal

المصري - نهضة بركان

تقام مواجهة وحيدة من الدوري المصري بين نادي مصر وضيفه طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الـ33 من المسابقة في الثالثة عصرا، على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويقام اللقاء الأول من ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان وحسنية أغادير في التاسعة مساء على قناة "بي إن سبورتس 7".

وتشهد الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز إقامة مباراتين، وست بروميتش ألبيون ضد بيرنلي في السادسة والنصف مساء على "بي إن سبورتس 2".

أخبار متعلقة
حازم إمام: الدوري المصري قوي ونهائي إفريقيا سيكون بين الأهلي والزمالك باريخو ينتقم من فالنسيا ويضع فياريال على قمة الدوري الإسباني هدف قاتل يفرض التعادل على الدربي الفريد من نوعه.. وفولام يحصد أول نقطة في الدوري

وليدز يونايتد يواجه ضيفه ولفرهامبتون في التاسعة مساء على "بي إن سبورتس 2" في نفس الجولة.

لمعرفة بقية مواعيد يوم الإثنين من هنا.

في إفريقيا في الكونفدرالية في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أسطورة ليفربول يتهم حارس إيفرتون بإصابة فان دايك: اعتداء شائن 3 دقيقة | أوروبا
الرجاء: تعرضنا لظلم تحكيمي أمام الزمالك 10 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فان دايك: سأفعل كل ما بوسعي للعودة في أسرع وقت 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فينجر يرد على مورينيو: هذه شخصيته.. تشعر معه أنك في روضة أطفال 45 دقيقة | أوروبا
مواعيد مباريات الإثنين 19 أكتوبر.. نادي مصر يواجه الجيش وأولى مواجهات نصف نهائي الكونفدرالية 53 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: لن نتسرع في عودة أي مصاب.. والزمالك لا يحتفل إلا بالبطولة 10 ساعة | إفريقيا
أمير مرتضى يكشف موقف محمود علاء وحازم إمام وساسي من لقاء الإياب 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يكشف عن مكافأة فورية ضخمة للاعبين 10 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
قد ينال إعجابك