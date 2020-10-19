فينجر يرد على مورينيو: هذه شخصيته.. تشعر معه أنك في روضة أطفال

بعدما أصدر سيرته الذاتية متجاهلا الحديث عن مدرب نافسه لسنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو عنه، كان على أرسين فينجر الرد على الأخير الذي طالما كانت علاقته متوترة بالفرنسي.

المدرب التاريخي لأرسنال والذي قاد النادي على مدار 22 عاما أصدر كتابا يروي فيه سيرته الذاتية مع كرة القدم ولم يذكر مورينيو الذي تفوق على فينجر مرات عديدة في إنجلترا.

وبسؤال مورينيو عن ذلك كان الرد ملفتا كالعادة من "سبيشال وان" فقال:"لأنه لم يفز علي مطلقا. لماذا سيذكرني؟ الكتاب شيء يجعلك سعيدا وفخورا، لذا أتفهم موقفه".

وبعد تصريحات مورينيو التي وصفها فينجر بـ"الاستفزازية" رد الأخير في حواره مع قناة Canal+ "لا يضايقني ما قاله".

وأضاف "استفزاز دائم. أشعر معه أني في روضة أطفال، لكن هذا جزء من شخصيته. ما قاله خطأ، هزمناه مرتين. فزنا، وكان هناك تعادلات كثيرة. ليس أنت من تفوز، أنت فقط تشارك في الانتصار. الفريق بأكمله يفوز، المدرب مهمته أن يخرج أفضل ما الفريق".

بدأ التنافس بين فينجر ومورينيو في موسم 2004-2005 مع انتقال الأخير من بورتو إلى تشيلسي لينتزع لقب الدوري من فريق أرسنال الذي لا يقهر.

في 19 مباراة بين المخضرمين تفوق مورينيو 10 مرات وخسر مواجهتين.

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