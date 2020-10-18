رسميا - كاف يقرر إقامة مواجهة حسنية أغادير ونهضة بركان في موعدها بـ الكونفدرالية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 20:52

كتب : محمد عبد العظيم

المهدي أوبيلا - حسنية أغادير

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مواجهة حسنية أغادير ضد نهضة بركان في نصف نهائي الكونفدرالية في موعدها

وكان حسنية أغادير قد طالب بتأجيل مباراة نصف النهائي بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

ونشر حسنية أغادير بيانا يؤكد فيه إقامة المباراة في موعدها غدا الإثنين بعد إخطار من كاف.

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وجاء البيان كالآتي:

"قررت الهيئة الإدارية لكرة القدم الإفريقية النظر فقط في نتائج اختبار مسحات كورونا التي أجريت قبل 48 ساعة قبل مواجهة نهضة بركان وحسنية أغادير وفقا للبروتوكول الطبي لـ كاف".

وأضاف "وعليه فإن العدد الرسمي للحالات الإيجابية المسجلة لا يتجاوز الخمس حالات المذكورة في 14 أكتوبر".

وأوضح "بالنظر إلى أن حسنية أغادير بإمكانه إشراك 11 لاعبا أساسيا وأكثر من 3 لاعبين كبدلاء فإن المباراة ستقام في موعدها غدا الإثنين 19 أكتوبر".

وتقام مباريات نصف نهائي الكونفدرالية في المغرب من مباراة واحدة.

ويلعب بيراميدز أمام حوريا يوم الثلاثاء لتحديد المتأهل الثاني إلى نهائي الكونفدرالية.

الكونفدرالية حسنية أغادير نهضة بركان
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