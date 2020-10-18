مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول جديد حالة ساسي: مسحة الأحد تحدد موعد عودته

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 15:44

كتب : وليد الحسيني

فرجاني ساسي أمام المصري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك جديد حالة فرجاني ساسي لاعب الفريق المصاب بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ساسي يجري مسحة جديدة اليوم الأحد".

وشدد "لو ظهرت النتيجة سلبية سيعود مع الفريق للقاهرة ظهر يوم الإثنين".

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وأردف "لو كانت إيجابية، سيبقى في المغرب حتى اكتمال شفائه".

وأكد المصدر "لا قلق على حالة ساسي إطلاقا".

الزمالك يواجه الرجاء البيضاوي مساء الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب ساسي عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد تأكد غيابه: " كل الدعم والتوفيق لزملائي الرجال".

وأضاف "يعلم الله كم قاتلت لكي أكون معكم في المباراة، لكن الحمد لله على كل حال وقدر الله ما شاء فعل".

وأتم" شكرًا لجمهور الزمالك العظيم على دعمه الدائم، وإن شاء الله البطولة في ميت عقبة".

الزمالك الرجاء في إفريقيا فرجاني ساسي
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