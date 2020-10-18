الأهلي راحة 48 ساعة ويعود للتدريبات الثلاثاء.. وأشعتين لـ أفشة

قرر الجهاز الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة بعد العودة من المغرب.

وفاز الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2-0 خارج الديار على الوداد المغربي.

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ويعود الفريق للتدريبات عصر الثلاثاء المقبل على ملعب مختار التتش.

وطبيا، يطمئن الجهاز الطبي على حالة مروان محسن مهاجم الفريق خلال المران القادم.

واشتكى مروان محسن من إجهاد في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الوداد.

أما محمود عبد المنعم "كهربا"، فيخضع لفحص طبي في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

ويجري محمد مجدي "أفشة" أحد نجوم المواجهة أشعة على الضلوع خلال الساعات القادمة بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته في المباراة إلى جانب إجرائه أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها.

وقرر الجهاز الطبي عمل الأشعتين للاطمئنان على حالة اللاعب، وجاهزيته للمشاركة في مران الفريق بعد غدٍ الثلاثاء بصورة طبيعية.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة الإياب على استاد القاهرة يوم الجمعة المقبل.

وعاد الأهلي عقب المباراة مباشرة على طائرة خاصة وصلت صباح اليوم الأحد.