روبرتسون: محبطون بسبب عدم الفوز بالدربي ولكن

يشعر أندي روبرتسون مدافع ليفربول بالإحباط بسبب النتيجة التي انتهت عليها مباراة دربي الميرسيسايد ضد إيفرتون، لكنه يرى أن فريقه قدم مباراة طيبة.

ليفربول تقدم مرتين بواسطة ساديو ماني ومحمد صلاح، غير أن صاحب الأرض أدرك التعادل مرتين، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات لموقع ناديه: "بالطبع تشعر بالإحباط عندما لا تفوز في الدربي، وأعتقد أننا كنا الفريق الأقرب للفوز".

وأضاف "لقد خلقنا فرصًا عديدة، وسجلنا هدفًا حاسمًا في الدقائق الأخيرة، ولكن في النهاية ألغاه الحكم بمساعدة تقنية الفيديو".

هدف في وقت قاتل من جوردن هندرسون ألغاه الحكم بداعي وجود ماني في موقف تسلل أثناء بناء الهجمة.

وتابع "وجود ساديو في موقف تسلل بفارق كبير أو صغير عن آخر مدافع لن يشكل فارقًا، ففي الحالتين سيلغى الهدف".

وأكمل "يصعب عليك تقبل الأمر عندما تكون قريبًا إلى هذا الحد من الفوز ولا تفوز في النهاية، ولكننا خرجنا بنقطة وسنحاول البناء على الأداء الجيد في المباريات القادمة".

واستمر الدولي الاسكتلندي "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة ضد إيفرتون ولعبنا بثقة أكبر. كنا نضغط بقوة".

وأردف "كانت هناك بعض الإيجابيات. لقد خلقنا فرصًا عديدة وكنا خصمًا صعبًا. أعتقد أن الحال لم يكن كذلك أمام أستون فيلا، لم نضغط بالشكل المطلوب ولم نفز بالكرات الثانية، أما ضد إيفرتون، فالعكس هو ما حدث".









































وواصل "نعم لم نحقق النتيجة المرجوة في النهاية. لكن ينتظرنا جدول مزدحم بالمباريات في الفترة القادمة، وسنبدأ مشوارنا في دوري الأبطال يوم الأربعاء. نريد أن نذهب بعيدًا في البطولة".

ويلعب ليفربول ضد أياكس ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأتم "علينا أن نكون مستعدين كما ينبغي قبل العودة للعب في الدوري من جديد. نتطلع إلى الفترة المقبلة بحماس كبير، ونأمل في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية".