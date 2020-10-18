جوارديولا يتحدث عن أهمية إسقاط أرسنال ويشيد بإيدرسون

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 13:56

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن نتيجة الفوز على أرسنال كانت مهمة للغاية بالنسبة لفريقه لاستعادة الثقة.

الفوز على أرسنال بهدف أعاد سيتي لطريق الانتصارات في الدوري بعد أن فشل في الفوز بالمباراتين الأخيرتين أمام ليستر سيتي وليدز يونايتد.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حققنا انتصارا هاما، كما أن الخروج بشباك نظيفة مهم للغاية أيضا".

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وأضاف المدرب الإسباني "لقد قاتل اللاعبون وكانت لديهم رغبة في الفوز".

وواصل "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكن بالنسبة لنا الفوز بهذه المواجهات مهم بالنسبة للثقة والعقلية".

وأكمل "ما قمنا به كان أمرا مثيرا أمام فريق لديه كل شيء ليكون منافسا على لقب الدوري".

رحيم ستيرلنج سجل هدف فوز سيتي، لكن حارسه البرازيلي إيدرسون تألق في الدفاع عن مرماه وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة.

وأشاد به جوارديولا قائلا "إيدرسون حارس رائع، لقد توقعنا ذلك منه عندما تعاقدنا معه، كل أندية العالم حينما تتعاقد مع لاعب فإنها تتوقع الأفضل منه".

وأتم "اللحظات الجيدة والسيئة لا تؤثر عليه، لقد تصدى مرتين بشكل مذهل لكرتين من بوكايو ساكا وبيير إيمريك أوباميانج".

وتواصلت عقدة أرسنال في ملعب الاتحاد، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الخامسة عليه، وخسر من مانشستر سيتي 1-0.

هدف رحيم ستيرلنج كتب فوز سيتي على أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، ليحصد نقطته السابعة من 4 مباريات، فيما ظل أرسنال برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

بيب جوارديولا ثأر من هزيمته أمام ميكيل أرتيتا في نصف نهائي كأس إنجلترا 2-0 في آخر مواجهة بين الفريقين في ملعب ويمبلي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي أرسنال إيدرسون
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