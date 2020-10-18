حوار – طاهر: ما طلبته من شوقي غريب جعلني مدمرا.. وأرفض تشبيهي بـ صلاح

أبدى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، سعادته بفوز فريقه المستقبلي الأهلي، على الوداد البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا.

طاهر محمد طاهر النادي : المقاولون العرب الأهلي

وقال طاهر خلال حلوله ضيفا على أون تايم سبورتس 2: "موسيماني المدرب الجديد قدّم أكثر من مباراة مميزة في الدوري قبل الوداد وظهر فكره وبصمته، هناك اختلاف في توظيف اللاعبين معه".

وأضاف: "الفوز على الوداد 2-0 نتيجة غير مطمئنة بسبب عدم وجود جماهير، لكن إن شاء الله الأهلي في النهائي".

وتحوّل طاهر للحديث عن كواليس غيابه عن أمم إفريقيا تحت 23 عاما: "كان أملي التواجد في المنافسات والمشاركة في كل المباريات، لكني أصبت كل البطولة، كانت صدمة".

وأضاف: "ذهبت إلى شوقي غريب قبل البطولة بيوم وأخبرته أنني أشعر بعدم قدرتي على التواجد مع المنتخب، وطلبت منه ضم لاعب آخر مكاني للقائمة، كنت مدمرا وأنا أخبره بذلك، وكان من الممكن أن أكتفي بالتواجد في القائمة طوال البطولة وألا أشارك، لكني بذلك كنت سأظلم لاعبا آخر قادرا على العطاء".

وعلل طاهر تغيير طريقة تفكيره وتخليه عن الاحتراف من أجل الأهلي: "كنت أرغب في الاحتراف بالدوري الإسباني أو الإيطالي، لكن بعد الإصابة الطويلة التي تعرضت لها وظروف كورونا التي أحدثت الكثير من التغييرات في العالم كله، قررت التفكير بمنطقية وعقلانية أكثر، ووافقت على عرض الأهلي بعد تواصل أمير توفيق معي أثناء التوقف، كان العرض الثالث في مسيرتي من الأهلي".

وشدد: "أنا أهلاوي منذ صغري ومنزلي بأكمله أهلاوية، وبالتالي قررت أنني إذا لعبت في مصر فسيكون للأهلي".

وأوضح: "محاولات ضمي للأهلي تتم منذ سنوات، لكن الأمر لم يتم حتى هذا العام بسبب طريقة تفكيري، كنت أرى أنني صغير ولا أريد التواجد في مصر وأريد خوض تجربة احترافية أخرى خصوصا بعد ذهابي لفرنسا على سبيل الإعارة".

وتابع: "أنا ضد تشبيهي بـ محمد صلاح فنيا، بالطبع أي لاعب يتمنى الوصول لمستوى صلاح، لكني كل لاعب له اسمه وطريقة لعبه الخاصة".

وكشف: "أحب اللعب في مركز صانع الألعاب، لكن عندما يتم توظيفي كجناح أيسر أو مهاجم صريح أستطيع أيضا التأدية بشكل جيد".

وواصل: "هل يوجد بند يتيح ليه الاحتراف من الأهلي؟ لا، لم نتحدث في هذا الأمر".

وأضاف: "ماذا لو وصلني عرض من بيراميدز؟ هذا شيء لا أفكر فيه حاليا".

وأتم: "مصطفى شوبير أقرب لاعب لي في الأهلي، منذ يوم توقيعي يتواصل معي كثيرا".

ومن المنتظر أن ينتقل طاهر إلى الأهلي مع بداية الموسم المقبل بعقد يمتد لخمس سنوات.

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