قنديل: فرحة الأهلي ستكتمل بالفوز ببطولة إفريقيا

عبر طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي عن سعادته البالغة بفوز فريقه على الوداد المغربي.

وفاز الأهلي على الوداد في المغرب بثنائية دون رد في ذهاب نصف نهائي إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال طارق قنديل عبر قناة أون تايم سبورتس: "الجميع في حالة سعادة وكان هناك تفاؤل قبل المباراة".

وأضاف المتواجد مع بعثة الأهلي في المغرب "ومع انضباط الجميع النتيجة في النهاية كانت فوز الأهلي".

وأكمل "اللاعبون يشعرون بسعادة كبيرة ولكن هذه السعادة لن تكتمل إلا بفوز الأهلي بلقب البطولة".

وأتم تصريحاته "بعثة الأهلي سترحل من ملعب المباراة إلى المطار من أجل العودة مباشرة إلى القاهرة".

ويلعب الأهلي ضد الوداد في مباراة العودة مساء الجمعة المقبل في استاد القاهرة.