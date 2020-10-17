رسالة من محمود الخطيب للاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد الفوز على الوداد

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 23:59

كتب : حسام نور الدين

الصورة من الحساب الرسمي لـ الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في المغرب، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني عقب الانتصار على الوداد.

الأهلي تألق في المغرب وانتصر على الوداد بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وأشاد الخطيب بـ"الأداء الرجولي للاعبين والانضباط الفني والسلوكي والروح العالية والعرض المتميز الذي قدمه الفريق على مدار 90 دقيقة"، حسبما جاءت رسالة رئيس الأهلي ونقلها الموقع الرسمي للنادي.

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وعبر محمود الخطيب عن ثقته الكبيرة "في قدرة كافة عناصر منظومة الأهلي على استكمال المشوار في لقاء الإياب والتأهل للنهائي وإحراز اللقب لإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير".

وشدد على أن "لاعبو الأهلي عليهم مسؤولية كبيرة ويدركون أن الجولة لم تُحسم بعد وهناك مباراة الإياب ولابد من التركيز والاستعداد الجيد لحسم تذكرة التأهل للنهائي".

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول في الدقيقة الرابعة والدقيقة 62.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر ليتصدى لركلة جزاء للوداد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

بيتسو موسيماني وقبل ظهوره الأول في بطولة إفريقيا مع الأهلي، تحدث عن مواجهة الوداد قائلا: "أعرف الوداد جيدا. يعرفون الأهلي جيدا. لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولم لا نعود بالفوز؟".

موسيماني قال كلمته وأوفى بوعده ليلون الأهلي الدار البيضاء باللون الأحمر ويقترب بشدة من الوصول لنهائي إفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستضافة الوداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

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