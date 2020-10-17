عبد الحفيظ: لم نحسم التأهل.. سنحتفل لمدة 24 ساعة فقط لأن الإياب أصعب كثيرا

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 23:49

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الوداد

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على ضرورة عدم الافراط في الاحتفالات بعد فوز فريقه على الوداد المغربي بثنائية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على الوداد في المغرب بثنائية دون رد في ذهاب نصف نهائي إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "كان لدينا دوافع كبيرة وحضرنا جيدا للمواجهة".

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وأكمل "لا أريد الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب فقط لأن الإياب أصعب كثيرا".

وتابع "حققنا انتصارا مستحق وغالي وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف".

واستمر في تصريحاته "لا أريد أن أقف كثيرا أمام النتيجة وسنحتفل لمدة 24 ساعة فقط".

وأكد "من حق اللاعبين الاحتفال بهذا الفوز الكبير، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أننا سنلعب ضد خصما قويا اسمه الوداد في مباراة العودة في استاد القاهرة".

وأردف "يجب أن ندخل مباراة العودة بمفهوم أن الحسم لم يكتمل حتى الآن، وأن نتعامل باحترام كبير ضد هذا الفريق القوي".

وأتم تصريحاته "لا أريد أن يكون هناك إحساس لدى الجماهير أو اللاعبين أن الأهلي حسم التأهل، ويجب أن يعلم الجميع ذلك".

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا سيد عبد الحفيظ
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