مؤتمر موسيماني: كنت سأصبح أكثر سعادة إذا سجلنا المزيد من الأهداف في الوداد

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مؤكدا أن سعادته كانت ستكون أكبر إذا سجل الأحمر المزيد من الأهداف.

وفاز الأهلي على الوداد في المغرب بثنائية دون رد في ذهاب نصف نهائي إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نخوض مواجهة صعبة ضد فريق قوي يلعب بشراسة من أجل العودة في النتيجة بعدما تأخر بهدف مبكر".

وأضاف "سجلنا هدفا مبكرا واغتمنا الفرصة التي أتيحت لنا من خطأ دفاع الوداد بعد الضغط القوي من فريقنا".

وتابع "محمد الشناوي كان متألقا وتصدى لركلة جزاء ومنح باقي الفريق ثقة أكبر".

وأكمل "خلقنا عدة فرص في الشوط الثاني وسجلنا الهدف الثاني".

وشدد "أنا سعيد للغاية بأداء الفريق على أرض الملعب ولعبنا بحسب خطة موضوعة".

وأشار "لكي أكون صادقا معكم كان بإمكاننا أن نسجل الهدف الثالث أو الرابع".

وواصل تصريحاته "خط الوسط لعب بشراسة وقوة وكل اللاعبين قدموا مستوى جيد ولم نرتكب أي أخطاء في الدفاع".

وأتم تصريحاته "سعيد بالنتيجة ولكني كنت سأكون سعيدا بشكل أكبر إذا سجلنا المزيد من الأهداف".

























































































ثنائية الأهلي جاءت عن طريق محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول في الدقيقة الرابعة والدقيقة 62.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر ليتصدى لركلة جزاء للوداد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

بيتسو موسيماني وقبل ظهوره الأول في بطولة إفريقيا مع الأهلي، تحدث عن مواجهة الوداد قائلا: "أعرف الوداد جيدا. يعرفون الأهلي جيدا. لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولم لا نعود بالفوز؟".

موسيماني قال كلمته وأوفى بوعده ليلون الأهلي الدار البيضاء باللون الأحمر ويقترب بشدة من الوصول لنهائي إفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستضافة الوداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.