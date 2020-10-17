مدرب الوداد: نشعر بخيبة أمل كبيرة.. الأمل قائم ولن نستسلم

لم يخف ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي شعوره بخيبة أمل كبيرة، وذلك بعد خسارة فريقه أمام الأهلي.

الأهلي تألق في المغرب وانتصر على الوداد بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الوداد: "بكل صراحة، نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة".

وأضاف في تصريحاته عبر بي إن سبورتس عقب اللقاء "هذا الأمر نتيجة لضغط المباريات قبل لقاء نصف النهائي. كان لدينا 3 لاعبين غير جاهزين للمشاركة في اللقاء. كانت فترة ماراثونية بالنسبة لنا".

وتابع "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن ارتكبنا خطأ قاتلا وتسبب في الهدف الأول، وكذلك لم نسجل ركلة الجزاء".

وأكمل حديثه قائلا: "وصلنا نصف النهائي ونحن مرهقون جدا وتلك الفترة صعبة علينا".

وأردف "لكننا لن نستسلم. سنجمع قوانا ونخوض لقاء الإياب بكل قوة".

وشدد "الأمل ما زال قائما. الوداد فريق كبير وعلى اللاعبين أن يرسلوا رسالة للجميع أننا لا نستسلم".

وعن سبب الدفع بـ يحيى جبران كقلب دفاع، كشف مدرب الوداد: " لم يكن لدي أي حل آخر. الكثير من اللاعبين لم يكونوا جاهزين للمباراة".

وأشار " جازفت بإشراكه كمدافع، ولكن لم يكن لدي أي خيار آخر. ولسوء الحظ لم تسر الأمور على أفضل حال بالنسبة له".





































ثنائية الأهلي جاءت عن طريق محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول في الدقيقة الرابعة والدقيقة 62.

وتألق محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر ليتصدى لركلة جزاء للوداد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

بيتسو موسيماني وقبل ظهوره الأول في بطولة إفريقيا مع الأهلي، تحدث عن مواجهة الوداد قائلا: "أعرف الوداد جيدا. يعرفون الأهلي جيدا. لكننا هنا لتحقيق نتيجة إيجابية، ولم لا نعود بالفوز؟".

موسيماني قال كلمته وأوفى بوعده ليلون الأهلي الدار البيضاء باللون الأحمر ويقترب بشدة من الوصول لنهائي إفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستضافة الوداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.