"الإيمان" يقهر برشلونة.. خيتافي يكمل مسلسل سقوط الكبار

فاز خيتافي على ضيفه برشلونة بهدف دون رد في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بالجولة السادسة من الدوري الإسباني.

خايمي ماتا سجّل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في بدايات الشوط الثاني.

ليرفع خيتافي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف ريال مدريد الذي يواصل تشبثه بالصدارة رغم هزيمته.

فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز التاسع من 4 مباريات.

"الإيمان" قهر برشلونة وليس خيتافي، لأن الفريق المدريدي الأزرق قرر تغيير اسمه مؤقتا هذا الأسبوع.

الاسم لم يعد “Getafe”، وإنما المقطع الأخير فقط “Fe”، والذي يعني في الإسبانية "الإيمان"، في محاولة من إدارة النادي المدريدي لبث مزيد من الأمل في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد جراء جائحة كورونا.

ليتلقى برشلونة هزيمته الأولى هذا الموسم، ويصير أتليتكو مدريد هو الفريق الذي لم يتعرض لأي هزيمة حتى اللحظة في الدوري الإسباني.

خيتافي بدوره أوقف سلسلة نتائجه السلبية الطويلة أمام برشلونة، إذ يعد هذا انتصاره الأول منذ فوزه على برشلونة في نفس الملعب بشهر نوفمبر 2011.

وفشل برشلونة في الاستفادة من هزيمة غريمه ريال مدريد في وقتٍ سابق من اليوم السبت أمام قادش بهدف دون رد.

لتكون هذه المرة هي الأولى التي يخسر فيها ريال مدريد وبرشلونة في نفس اليوم دون أن يسجلا أهدافا منذ 6 مايو 2000، أي أكثر من 20 عاما.

كومان يتخلى عن تشكيلته

ظهر رونالد كومان مدرب برشلونة متشددا للغاية في اختيار تشكيلته بالجولات الأولى، لكن بعد التوقف الدولي تغيّر الوضع.

بيدري بدأ على حساب فيليبي كوتينيو، وعثمان ديمبيلي شارك على حساب أنسو فاتي، كما دفع كومان مُجبرا بالأمريكي سيرجينيو ديست كظهير أيسر في ظل إصابة جوردي ألبا وجونيور فيربو.

بينما واصل خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي الاعتماد على طريقته الاعتيادية: 4-4-2 في وجود الثنائي الهجومي خايمي ماتا وكوتشو هيرنانديز.

من يهدر يستقبل

ليو ميسي هدد مبكرا وأصاب القائم في الدقيقة العشرين بتسديدة يسارية، ليكون ميسي قد ضرب القائم أو العارضة في 92 مناسبة طوال مسيرته بالدوري الإسباني.

الفرصة سنحت أيضا للفرنسي أنطوان جريزمان الذي بحث عن هدفه الأول مع برشلونة هذا الموسم، لكن انفراده نتج عنه تسديدة أعلى العارضة في الدقيقة 30.

في الشوط الثاني جاء العقاب، فتحصّل خيتافي على ركلة جزاء بالدقيقة 55 بعد عرقلة فرينكي دي يونج لـ دجيني داكونام.

خايمي ماتا انبرى للتسديد في الدقيقة 56 ونجح بامتياز، ليحصد التقدم لـ خيتافي مع بدايات الشوط الثاني.

رونالد كومان حاول التدارك، فدفع بالثنائي فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي بدلا من بيدري وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 62.

قبل أن يسحب جريزمان ودي يونج في الدقيقة 80، ويعوضهما بـ فرانسيسكو ترينكاو ومارتن برايثوايت.

الفرصة سنحت لـ خيتافي مرتين لقتل المباراة بواسطة الكولومبي كوتشو هيرنانديز، لكنه أصاب العارضة في الأولى، بالدقيقة 83، وسدد أعلى المرمى في انفراد صريح بالدقيقة 89، ليخرجه المدرب خوسيه بوردالاس مباشرةً ويعوضه بـ دافيد تيمور.

برشلونة كاد أن يدرك التعادل بدوره في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بهدف عكسي بعد رأسية دجيني، لكن العارضة أنقذت مدافع توجو وفريقه خيتافي.

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