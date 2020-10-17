فيرنر بعد التعادل 3-3: في ألمانيا دائما نقول إن الدفاع يجلب البطولات

وجه تيمو فيرنر مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي رسالة واضحة بعد تعادل فريقه أمام ساوثامبتون، مشيرا إلى ضرورة تحسين دفاع فريقه.

ساوثامبتون ضرب تشيلسي في الوقت القاتل ليفرض عليه التعادل 3-3 في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

فيرنر سجل ثنائية وصنع مرة ولكن دفاع تشيلسي كلف فريقه خسارة نقطتين. (طالع التفاصيل)

وقال فيرنر: "في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد جدا، ولكن عندما تستقبل شباكك لهدف قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول، لا تكون الأمور سهلة على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "بكل أمانة، ساوثامبتون ضغط علينا بقوة وسمحنا لهم بذلك. كان علينا أن نفوز".

وتابع "لا أعلم هل نعاني من مشكلة أم لا، ولكننا استقبلنا 6 أهداف في 3 مباريات وهذا لا يجعلنا في المكان الذي نريده للمنافسة على الألقاب".

وأوضح "في ألمانيا دائما نقول إن الدفاع يجلب لك البطولات، وإذا استقبلنا العديد من الأهداف سيكون من الصعب الفوز في المباريات والفوز بالألقاب".

وأتم "سعيد بنجاحي بالتسجيل ولكني أردت الانتصار. سعيد بنسبة 50% وغير سعيد بنفس النسبة".

التعادل هو الثاني لتشيلسي في 5 مباريات، حيث تعادل أيضا مع وست بروميتش ألبيون 3-3، وخسر من ليفربول 2-0، ليحتل المركز السادس مؤقتا بـ 8 نقاط.

أما ساوثامبتون فحصد نقطته السابعة في المركز العاشر مؤقتا.

.