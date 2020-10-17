دفاع تشيلسي يقتل لامبارد مرة أخرى.. ساوثامبتون يزيد بداية البلوز تخبطا بتعادل مجنون

أزاد ساوثامبتون من متاعب تشيلسي في بداية الدوري الإنجليزي، حيث تعادل معه 3-3 في الجولة الخامسة من البطولة.

رغم نجاعة هجوم تشيلسي، وانفجار تيمو فيرنر وتسجيله لهدفين للمرة الأولى مع الفريق، إلا أن دفاع الفريق وحارسه كيبا أريزابالاجا كان لهما رأيا آخر.

التعادل هو الثاني لتشيلسي في 5 مباريات، حيث تعادل أيضا مع وست بروميتش ألبيون 3-3، وخسر من ليفربول 2-0، ليحتل المركز السادس مؤقتا بـ 8 نقاط.

أما ساوثامبتون فحصد نقطته السابعة في المركز العاشر مؤقتا.

تشيلسي بدأ المباراة بشكل رائع، حيث نجح تيمو فيرنر في التسجيل في الدقيقة 15 بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، من صناعة بين تشيلويل.

تشيلسي لم يتوقف هنا، حيث استغل الألماني القادم من لايبزيج تمريرة طولية من جورجينيو ونجح في مراوغة أليكس مكارثي حارس ساوثامبتون بشكل رائع ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28.

لكن دفاع تشيلسي أبى أن يخرج فرانك لامبارد بتقدم مريح في الشوط الأول، حيث استغل داني إنجز المساحة بين قلبي دفاع الفريق وحصل على تمريرة من تشي أدامز سجل منها هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 57، ارتكب كيرت زوما كارثة بالتمرير القصير لكيبا، الذي أزاد الطين بلة وفشل في تشتيت الكرة، ليحصل أدامز عليها ويسجل الهدف الثاني بعد مراوغة كيبا وزوما مرة أخرى.

ولكن بعد دقيقتين فقط، ومن مجهود رائع من فيرنر مرة أخرى وضع به كاي هافيرتز أمام المرمى ليسجل الهدف الثالث.

ولكن في الدقيقة 91، سدد ثيو والكوت كرة ضالة قابلها يانيك فيسترجارد برأسه معلنا التعادل المجنون في ستامفورد بريدج.