أنشيلوتي: حتى لو احتسب الحكم هدف هندرسون لما تغير شعوري تجاه فريقي

أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون بأداء فريقه في دربي ميرسيسايد، الذي تعادل فيه مع ليفربول 2-2.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها BBC: "قدمنا مباراة رائعة، قاتلنا وضغطنا بشغف كبير".

وأردف "لعبنا مباراة رائعة، تأخرنا ثم تعادلنا، ثم حدث نفس الأمر مرة أخرى. كان اختبارا جيدا ولدي شعور جيد".

وأكد "أن نعلم أننا يمكننا المنافسة مع بطل الدوري، هذا يمنحنا الثقة".

وعن هدف جوردان هيندرسون قائد ليفربول الذي تم إلغائه قبل نهاية المباراة بداع التسلل على ساديو ماني في ظروف جدلية قال: "أتمنى أن يكون القرار صحيحا، لكن حتى لو خسرنا، شعوري بشأن الفريق لن يتغير".

وكذلك أشاد أنشيلوتي بأداء مهاجمه دومينيك كالفرت لوين، وهدفه في مرمى ليفربول: "تلك القفزة جينية، أحمد الله أنه يستخدمها بشكل جيد".

ووصل إيفرتون للنقطة 13 في صدارة الدوري، بينما وصل ليفربول للنقطة العاشرة في المركز الثاني.