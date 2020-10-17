الظهور الأول = الهدف الأول.. وردة يدفع فولوس لوصافة الدوري اليوناني مؤقتا

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 17:07

كتب : FilGoal

عمرو وردة

في ظهوره الأول مع فولوس اليوناني، سجل عمرو وردة هدفا حسم به صعود فريقه لوصافة جدول الدوري مؤقتا.

عمرو وردة

النادي : فولوس

فولوس

وردة الذي بدأ مباراة فريقه ضد جيانينا للمرة الأولى هذا الموسم، سجل هدفا في الدقيقة 77 فاز به فريقه 2-1.

كما حصد وردة ركلة جزاء لفريقه سُجل منها الهدف الأول.

أخبار متعلقة
وردة إلى فولوس.. وتصريحات نارية من اللاعب "يريدون تدميري وكنت مصابا بـ كورونا" تقارير يونانية: في تطور مفاجئ ورغم "العداوة".. باناثينايكوس مهتم بضم وردة

وانتقل وردة إلى فولوس بعد أن لعب 3 مباريات في الدوري، وسجل هدفا حسم به الفوز في مباراة الجولة الخامسة.

ويعد ذلك هدف وردة رقم 28 في تاريخه في الدوري اليوناني، في 113 مباراة سابقة.

وحصد فولوس 10 نقاط من 5 مباريات في الدوري، ليحتل الوصافة مؤقتا خلف أريس الذي يملك نفس عدد النقاط من 4 مباريات.

اقرأ أيضا

تعادل مثير بين إيفرتون وليفربول

100 هدف للأيقونة صلاح

عمرو وردة اليونان
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي – الشناوي يحرس المرمى.. أجايي ومروان والشحات يهاجمون الوداد 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الرجاء يعلن إيجابية عينة لاعبين لـ كورونا 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
فيرنر بعد التعادل 3-3: في ألمانيا دائما نقول إن الدفاع يجلب البطولات 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: حتى لو احتسب الحكم هدف هندرسون لما تغير شعوري تجاه فريقي ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في إسبانيا - ريال مدريد (0) (1) قادش.. شوط أصفر ساعة | أوروبا
دفاع تشيلسي يقتل لامبارد مرة أخرى.. ساوثامبتون يزيد بداية البلوز تخبطا بتعادل مجنون ساعة | الدوري الإنجليزي
لدغة سواريز و"مئوية" كاراسكو تعبران بـ أتليتكو عقبة سيلتا ساعة | أوروبا
مباشر قمة إنجلترا - سيتي (1)-(0) أرسنال.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك