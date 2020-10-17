الظهور الأول = الهدف الأول.. وردة يدفع فولوس لوصافة الدوري اليوناني مؤقتا

في ظهوره الأول مع فولوس اليوناني، سجل عمرو وردة هدفا حسم به صعود فريقه لوصافة جدول الدوري مؤقتا.

عمرو وردة النادي : فولوس فولوس

وردة الذي بدأ مباراة فريقه ضد جيانينا للمرة الأولى هذا الموسم، سجل هدفا في الدقيقة 77 فاز به فريقه 2-1.

كما حصد وردة ركلة جزاء لفريقه سُجل منها الهدف الأول.

وانتقل وردة إلى فولوس بعد أن لعب 3 مباريات في الدوري، وسجل هدفا حسم به الفوز في مباراة الجولة الخامسة.

ويعد ذلك هدف وردة رقم 28 في تاريخه في الدوري اليوناني، في 113 مباراة سابقة.

وحصد فولوس 10 نقاط من 5 مباريات في الدوري، ليحتل الوصافة مؤقتا خلف أريس الذي يملك نفس عدد النقاط من 4 مباريات.

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