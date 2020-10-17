الأسطورة.. 100 هدف لـ محمد صلاح مع ليفربول

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 15:14

كتب : نادر عيد

محمد صلاح نجم ليفربول - رسم أحمد نبيل

وصل الأسطورة محمد صلاح لمائة هدف مع ليفربول بعدما احتضنت شباك إيفرتون الكرة إثر تسديدته القوية في مباراة اليوم السبت التي انتهت 2-2 بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ليصل نجم مصر إلى هدفه المائة مع حامل لقب الدوري، ليصبح أول من يبلغ هذا الرقم منذ الأيقونة ستيفن جيرارد الذي حققه في 2008.

وبات صلاح اللاعب رقم 17 في تاريخ ليفربول الذي يسجل 100 هدف على الأقل مع الفريق.

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وهو ثالث أسرع من يصل لهذا الرقم، بلغه في مباراته رقم 159 بالقميص الأحمر.

أحرز صلاح 79 هدفا في الدوري مع ليفربول، هدف في تصفيات دوري أبطال أوروبا، هدف في كأس الاتحاد، و19 هدفا في دوري الأبطال.

وبلغ العدد الإجمالي لأهداف صلاح إلى 177. 100 بقميص الريدز، 34 بقميص روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولون العرب، 9 مع فيورنتينا، و2 رفقة تشيلسي.

وصلاح هو ثاني هداف في تاريخ منتخب الفراعنة، أحرز 43 هدفا، يسبقه فقط العميد حسام حسن (69).

وتوج صلاح مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

واحتل وصافة كأس إفريقيا 2017 مع مصر وسجل هدفين في مونديال 2018.

محمد صلاح ليفربول
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