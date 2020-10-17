يورجن كلوب: أفضل مباراة لي خارج القواعد.. ولا أعرف أين الخط حيث يمكنك الوقوع في التسلل

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول أن مواجهة إيفرتون أفضل مباراة له خارج القواعد له في مسيرته التدريبية.

ليفربول عاد بنقطة التعادل من ملعب جوديسون بارك في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عبر شبكة “BT Sport” الإنجليزية عقب نهاية اللقاء: "الأداء كان في أعلى مستوى، الفريقان خاضا مباراة على مستو عال، سيطرنا وكنا أكثر ثقة مع خطة واضحة، اعتقد أنها أفضل مباراة خارج القواعد منذ أن بدأت التدريب".

وتابع "منذ أن جئت إلى ليفربول رأيت أداءً جيدا، كنت سأكون سعيدا إذا فزنا، لكن أريد رؤية ردة الفعل التي كنا نتملكها من قبل".

وعن إصابة فيرجيل فان دايك: "لم أراها مرة أخرى، من الواضح أنه لم يكن متسللا بفارق كبير، وبيكفورد أخرجه من المباراة، رأيتها سريعا".

وأضاف عن هدف هندرسون المُلغى بداعي التسلل على ماني "لا أرى تسللا، إلا إذ قرر شخص الأمر أنها تسللا".

وواصل "كانت المباراة رائعة لكنها انتهت، حصلنا على نقطة واحدة وهذا هو الوضع. كانت المباراة جيدة، لقد أحببتها في لحظات كثيرة كيف لعبنا ضد فريق جيد".

وفي حديثه لبرنامج " Match of the Day" أردف " لقد أهدرنا هدفين في الكرات الثابتة بعد تغيير التشكيل، كنا أكثر سيطرة على الأطراف، بعض الأشياء المختلفة حدثت اليوم، خاصة في لقطتي فان دايك والتسلل".

وأكمل " لا أعرف أين الخط حيث يمكنك الوقوع في التسلل".

وأتم عن تياجو ألكانتارا: "لقد تلقى ضربة قوية في لقطة تدخل ريتشارلسون".







































على ملعب جوديسون بارك، ساديو ماني تقدم أولا وتعادل مايكل كين لأصحاب الأرض، وسجل محمد صلاح الهدف الثاني للريدز وخطف نقطة التعادل دومينيك كالفيرت لوين.

صلاح وصل للهدف رقم 100 مع ليفربول في جميع المسابقات، ليصبح ثالث أسرع لاعب يصل لهذا الإنجاز والرقم 17 في تاريخ النادي.

فيما أصبح كالفيرت لوين أول لاعب في تاريخ إيفرتون يسجل في أول 5 جولات من الدوري الإنجليزي في التاريخ، والرابع في المسابقة.

كما حافظ ليفربول على سجله دون خسارة أمام إيفرتون في آخر 23 مباراة في الدربي بالفوز في 11 والتعادل في 12.