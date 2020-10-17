باتشيكو: أتمنى ألا نتأثر بالإجهاد.. وشيكابالا: في غياب الجمهور الفرص متساوية

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 16:14

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك - الترجي

يتمنى جايمي باتشيكو مدرب الزمالك أن يكون لاعبوه في أتم جاهزية بدنية يوم الأحد ضد مضيفهم الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال البرتغالي في تصريحات لموقع كاف استعدادا للمباراة:"لعبنا خمس مباريات في 15 يوماً ولاعبو فريقي يشعرون بالإجهاد. آمل ألا ينعكس ذلك على هذه المباراة الهامة. نواجه بطل المغرب الذي أهنئه على الفوز بلقب الدوري. سنظهر شخصيتنا وطموحنا لأن هدفنا هو الوصول للنهائي".

وأضاف "هي مباراة من شوطين وستحسم في الجزء الثاني وهو مباراة الإياب بالقاهرة. خوض لقاء الإياب بملعبنا يمنحنا أفضلية نظرية فقط. كل الفرق التي بلغت نصف النهائي قوية وفرصها متساوية".

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بينما يرى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الكتيبة البيضاء أن الكفة متساوية بين الزمالك وبطل المغرب قائلا:"توقف كرة القدم لأكثر من ستة أشهر أثر على كل الفرق، وخاصة نحن لأنه قبل الجائحة كنا في أفضل مستوياتنا. لكننا عدنا الآن واستعددنا جيداً ونأمل في تحقيق هدفنا".

وأتم "جمهورنا يحتاج لهذا اللقب ونحن في قمة تركيزنا على هدفنا. اللعب بدون جمهور يجعل الفرصة متساوية سواء على ملعبك أو خارجه".

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء وبعد 6 أيام يستضيف الإياب.

والمباراة هي الأولى قاريا بين الناديين منذ نهائي دوري الأبطال 2002 الذي حسمه الزمالك بهدف تامر عبد الحميد.

وإذا عبر الفارس الأبيض عقبة الرجاء سيلعب النهائي في مصر ضد الأهلي أو الوداد.

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