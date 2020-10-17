تقرير مغربي: الزمالك يتلقى عرضا قطريا لشراء أحداد بـ 3 ملايين دولار

قال تقرير مغربي إن نادي الزمالك تلقى عرضا من أم صلال القطري، لشراء حميد أحداد جناح الفريق المنقضية إعارته إلى الرجاء المغربي.

وأشار موقع Le360 المغربي أن عرض أم صلال أجهض أحلام مسؤولي الرجاء في الحفاظ على أحداد.

وأكمل الموقع على عهدة مصدر خاص به: "إدارة الزمالك المصري توصلت بعرض مغري من أم صلال القطري، يبلغ ثلاثة ملايين دولار، من أجل شراء ماتبقى من عقد حميد أحداد، ما جعلها تقبل من دون تردد العرض القطري".

وشدد الموقع "وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الرجاء اقترحت مبلغ 600 مليون سنتيم (1.6 مليون دولار)، من أجل الاحتفاظ بمهاجمها، غير أن العرض القطري كان الأقوى وحسم وجهة أحداد خلال الميركاتو الصيفي ".

أحداد أصبح أحد العناصر الأساسية لكتيبة المدرب جمال سلامي هذا الموسم، ما دفع الأخير للتمسك بخدماته وطلب استمراره مع الفريق بعد انتهاء فترة الإعارة.

وطالب أمير مرتضى نادي الرجاء في وقت سابق باحترام بند عدم مشاركة لاعبه المعار حميد أحداد في لقاء الفريقين المرتقب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات مصورة عقب وصوله المغرب رفقة بعثة الفريق: "الزمالك وضع هذا البند في عقد أحداد من أجل احترامه وعدم كسره".

وتابع "لا نسمح بأي مفاوضات بخصوص هذا البند في العقد، وعلى فريق الرجاء احترام ذلك".

وأضاف "أعلم أن الرجاء يحتاج لخدمات اللاعب لكن يجب مراعاة إمكانية عودة أحداد إلى الزمالك يوما ما، حتى لا يلعب أحداد ضد الزمالك وهو يعلم أنه سيعود إلى الفريق".

أحداد توج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي وشارك مع الرجاء المغربي في 30 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

ولعب المغربي مع الزمالك 23 مباراة وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا وحيدا.