تقرير إسباني: هالاند يريد ريال مدريد "أكبر ناد في العالم"

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 13:42

كتب : FilGoal

هالاند

قالت صحيفة ABC الإسبانية إن إرلينج هالاند نجم دورتموند والنرويج يريد الانتقال إلى ريال مدريد، النادي الذي يراه الأكبر في العالم على حد وصف التقرير.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

ريال مدريد

وكتبت أن هالاند قرر وجهته المستقبلية، وهي الفريق الملكي حامل لقب الدوري الإسباني.

وتألق هالاند 20 عاما مع دورتموند الذي انتقل له في يناير الماضي قادما من ريد بول سالزبورج النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

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وشارك هالاند في 23 مباراة مع دورتموند الألماني وسجل 21 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

وهالاند أحد المواهب الشابة الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم، نال جائزة اللاعب الأفضل في النمسا في 2019.

وكان هدافا لمونديال الشباب العام الماضي.

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند إلى 2024.

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هالاند ريال مدريد
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