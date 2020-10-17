الأهلي يعلن مواجهة الوداد في استاد القاهرة

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 12:50

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

وزير الرياضة - استاد القاهرة

أعلن الأهلي اليوم السبت مواجهته للوداد المغربي في استاد القاهرة في 23 أكتوبر المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي إنه تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يخطره بملعب المواجهة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن كاف استقر على إقامة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة.

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وبذلك سيلعب الزمالك أيضا ضد الرجاء في ملعب القاهرة في 24 أكتوبر.

وتستضيف مصر نهائي البطولة إذا بلغه الأهلي أو الزمالك أو كلاهما.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد اليوم السبت في مباراة الذهاب وغدا الأحد يلعب الزمالك ضد الرجاء.

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