من يقود فريقك في نصف نهائي إفريقيا؟ اختر تشكيل الزمالك أمام الرجاء

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 10:53

كتب : FilGoal

الزمالك - حرس الحدود

تفصل الزمالك ساعات قليلة عن خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حينما يحل ضيفا على الرجاء.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء في التاسعة مساء بتوقيت مصر من يوم الأحد في ذهاب نصف النهائي.

من تريده أن يقود تشكيل الفارس الأبيض؟ أي طريقة تفضل الاعتماد عليها؟

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