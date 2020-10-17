مواعيد مباريات السبت 17 أكتوبر 2020.. الأهلي يتحدى الوداد.. دربي ميلانو وليفربول وقمة إنجليزية

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 10:18

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي والتي تنطلق الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN 7.

ويستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهتين مرتقبتين، فيلعب ليفربول ضد جاره إيفرتون (1.30 مساء - beIN 1) ويواجه مانشستر سيتي فريق أرسنال (6.30 مساء - beIN 1).

وفي نفس التوقيت وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد قادش (beIN 3) وفي التاسعة مساء يواجه برشلونة مضيفه خيتافي (beIN 1).

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وفي السادسة مساء ينطلق دربي ميلانو بين إنتر ميلان وميلان وتنقله قناة beIN 4.

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