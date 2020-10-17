مواعيد مباريات السبت 17 أكتوبر 2020.. الأهلي يتحدى الوداد.. دربي ميلانو وليفربول وقمة إنجليزية

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي والتي تنطلق الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN 7.

ويستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهتين مرتقبتين، فيلعب ليفربول ضد جاره إيفرتون (1.30 مساء - beIN 1) ويواجه مانشستر سيتي فريق أرسنال (6.30 مساء - beIN 1).

وفي نفس التوقيت وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد قادش (beIN 3) وفي التاسعة مساء يواجه برشلونة مضيفه خيتافي (beIN 1).

وفي السادسة مساء ينطلق دربي ميلانو بين إنتر ميلان وميلان وتنقله قناة beIN 4.

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