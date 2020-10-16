أنشيلوتي: الدوري الإنجليزي الأفضل في العالم.. وأنا صديق جيد لكلوب

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 22:32

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إيفرتون

قال كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون إن الدوري الإنجليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم، مشيرا إلى أنه صديق جيد مع يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل مواجهة الفريقين في الدربي.

وصرح أنشيلوتي للصحفيين قائلا: "لدي خبرة في دول مختلفة، لكن الدوري الإنجليزي ممتاز جدا فيما يخص التنظيم والأجواء كما قلت في عدة مرات، إنه الأفضل بسبب الفرق والمنافسة، أفضل دوري في العالم".

وأضاف عن خط وسط فريقه "سأقرر من سيلعب لا أعلم كيف لكنني سأقرر غدا في التشكيل، لدي العديد من اللاعبين الذين يرغبون في المشاركة وهذا أمر جيد".

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وتطرق للحديث عن كلوب قائلا: "نحن أصدقاء جيدين أنا وكلوب، أشعر بشعور جيد حياله، لم نمض الكثير من الوقت للحديث لأننا مشغولان".

وأردف "إنه رجل رائع ويمدني بالطاقة حينما أتواجد معه، لدي الكثير من الاحترام له".

وتابع "الجميع يعلم أهمية الدربي والمباراة لنا في هذه الفترة، نريد الاحتفاظ بهذه الفترة بشكل جيد من أجل المستقبل".

وأتم "لا نفكر فيما حدث خلال المباراة الماضية، عادة نواجه ليفربول بالكثير من القوة والجودة، علينا أن نكون واثقين لنظهر جودتنا، هذا المنافس سيواجهنا غدا".

ليفربول يواجه إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

إيفرتون لم يفز على ليفربول في الدوري منذ الجولة الثامنة في موسم 2010-2011 حينما فاز بنتيجة 2-0، منذ ذلك الحين خسر 8 مرات وتعادل الفريقان 11 مرة، وأكبر خسارة منذ ذلك الحين كانت بنتيجة 5-2 في الموسم الماضي.

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