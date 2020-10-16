رسميا - زاباليتا يعلن اعتزاله لعب كرة القدم

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 17:55

كتب : FilGoal

زاباليتا

أعلن بابلو زاباليتا مدافع مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين السابق اعتزاله كرة القدم، بعد 18 عاما من لعب الكرة على صعيد احترافي.

ونشر اللاعب بيانا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه: "بعد 18 عاما من اللعب، اتخذت قراري بالتقاعد عن لعب كرة القدم".

وتابع "لقد كانت هناك أعواما رائعة منحتني الفرصة للاستمتاع بلحظات فريدة لا تنسى، سأظل أشكر الناس الذين شاركوني رحلتي للأبد، أنديتي وزملائي ومدربيني وعائلتي بالأخص وكل أصدقائي".

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وأتم "بالكثير من المشاعر، أترك خلفي واحدة من أفضل المراحل في حياتي، شكرا لكم من أعماق قلبي".

زاباليتا (35 عاما) لعب لنادي سان لورينز الأرجنتيني قبل أن يتجه إلى أوروبا لتمثيل إسبانيول ومن هناك انضم إلى مانشستر سيتي بمبلغ 8.7 مليون يورو قبل أن يستمر مع الفريق 9 أعوام ليصبح أحد أساطيره وينضم بعد ذلك مجانا إلى وست هام يونايتد قبل أن ينهي مسيرته.

ولعب زاباليتا آخر مباراة له على الإطلاق، مع وست هام يونايتد حينما شارك لمدة 30 دقيقة ضد مانشستر سيتي يوم 19 فبراير الماضي.

زاباليتا توج مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية مرة، كما اختير مرة ضمن فريق العام لرابطة اللاعبين المحترفين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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