رومانو: بن رحمة يطلب من برينتفورد تركه للانضمام إلى وست هام

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 17:46

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة - برينتفورد

طلب سعيد بن رحمة جناح نادي برينتفورد الرحيل عن فريقه من أجل الحصول على فرصة للانضمام إلى وست هام يونايتد. وذلك حسبما نشر فابريزيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال رومانو إن اللاعب يرغب في الحصول على فرصته مع وست هام ويتوقع أن يتم حل التفاصيل الصغيرة في التعاقد بين الطرفين لتسهيل انضمامه للنادي اللندني. وستكون الصفقة بشكل جديد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأشار رومانو إلى أن الاتفاق بين بن رحمة ووست هام تم يوم أمس، والآن يتبقى اتفاق كافة الأطراف على شكل الصفقة.

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وتنتهي سوق الانتقالات في التشامبيونشيب والدرجات الأدنى من الكرة الإنجليزية مساء الجمعة 16 أكتوبر الجاري.

وسوف تكلف الصفقة خزائن وست هام ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني.

وسجل بن رحمة 17 هدفا في 46 مباراة مع برينتفورد خلال الموسم الماضي حيث وصل لنهائي ملحق التأهل لبريميرليج قبل الهزيمة من فولام.

سوق الانتقالات
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