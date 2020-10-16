صراع ساخن منتظر على نجم فرنسا؟ آس: برشلونة قد يدخل سباق مبابي

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 13:13

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

قالت صحيفة آس الإسبانية إن برشلونة قد يدخل بقوة صراع الحصول على كيليان مبابي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان، وذلك في حالة نجاح فيكتور فونت في انتخابات رئاسة النادي الكاتالوني.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

وتترقب كاتالونيا انتخابات برشلونة العام المقبل في ظل سخط مشجعين على مجلس الإدارة الحالي الذي يرأسه خوسيب ماريا بارتوميو.

وكيليان مبابي (21 عاما) هو حلم كثير من الأندية الكبرى في القارة العجوز، وتقول آس إن برشلونة قد يحاول ضم اللاعب المتوج بمونديال 2018.

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وكتبت آس أن حتى الآن ريال مدريد هو الأقرب للظفر بخدمات اللاعب، لكن قد يزاحمه برشلونة، وكذلك مانشستر سيتي، بينما ناديه الحالي باريس يريد استمراره.

ويمتد عقد مبابي مع باريس إلى 2022، مما يعني أنه في حالة رفض اللاعب لتجديد عقده، قد يضطر بطل فرنسا لبيعه الصيف المقبل خوفا من فقدانه دون مقابل.

ويلعب مبابي في باريس منذ 2018 وشارك مع الفريق في 127 مباراة وسجل 92 هدفا وأرسل 55 تمريرة حاسمة.

وتوج الجناح مبابي، لاعب موناكو السابق، بتسعة ألقاب مع باريس.

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