رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 11:58

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا عقب إجراء قرعة.

وأعلن كاف في وقت سابق إقامة قرعة لتحديد مكان إقامة النهائي بين مصر والمغرب إذا تأهل فريقان مختلفان الجنسية للمباراة.

هذا يعني أنه حال وصول فريق مصري وآخر مغربي للنهائي ستقام المباراة في مصر.

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ويقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في السادس من شهر نوفمبر المقبل.

وفي حال تأهل الأهلي والزمالك يقام النهائي في مصر، ويقام في المغرب حال تأهل الرجاء والوداد، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد غدا السبت في ذهاب نصف النهائي في المغرب.

وبعد 24 ساعة يحل الزمالك ضيفا على الرجاء كذلك.

ويحل الوداد ضيفا على الأهلي في الإياب في 23 أكتوبر وفي اليوم التالي يلعب الزمالك ضد الرجاء.

في إفريقيا الأهلي الزمالك
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