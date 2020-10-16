تقرير مغربي: سيكازوي يدير مباراة الوداد والأهلي.. كلاهما لم يخسر معه

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

سيكازوي

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعيين الزامبي جاني سيكازوي حكما لمباراة الوداد المغربي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقا لموقع "le 360" سبورت المغربي.

الحكم البالغ 41 عاما بحسب الموقع المغربي هو من سيدير مباراة الذهاب على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، مساء غدا السبت.

مع الأهلي

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وسبق أن قاد سيكازوري 3 مباريات للأهلي في البطولات القارية الإفريقية، بدءا من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام القطن الكاميروني بنسخة 2013 والتي انتهت بتأهل الأهلي بركلات الترجيح ومن ثم التتويج باللقب.

وفي نصف نهائي 2014 لبطولة الكونفدرالية أدار مواجهة القطن الكاميروني أيضا والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، وانتهت البطولة بفوز الأهلي باللقب.

كما أدار مواجهة الجيش الرواندي والأهلي في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا 2015 وفاز الأهلي خارج قواعده 2-0.

مع الوداد

أما بالنسبة للوداد فأدار سيكازوي 3 مباريات للفريق المغربي فاز في جميعها، الأولى السوبر الإفريقي 2018 وحقق الوداد الفوز على مازيمبي الكونغولي بطل الكونفدرالية حينها بهدف دون رد.

كما فاز الوداد تحت إدارته التحكيمية على هورويا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2018-2019 بخماسية دون مقابل.

وفي النسخة الحالية أدار مواجهة الوداد وبترو أتليتكو والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-1.

كما تواجد سيكازوي حكما لتقنية الفيديو في مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد في نهائي النسخة الماضية والتي شهدت أزمة بسبب غياب التقنية عن المباراة والتي انتهت أحداثها بعد أكثر من عام في المحاكم الرياضية. (طالع التفاصيل)

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الوداد جياني سيكازوي
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