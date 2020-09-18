نهاية قصة استمرت 477 يوما.. المحكمة الرياضية تؤكد فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد 477 يوما أي سنة و3 أشهر و19 يوما حُسم الجدل نهائيا.

المحكمة الرياضية ترفض طعن الوداد المغربي وتؤيد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بفوز الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2019.

وألزمت المحكمة الرياضية نادي الوداد بسداد غرامة قدرها 7000 فرانك سويسري، و1000 فرانك للمحكمة.

وكانت أزمة قد حدثت بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وحكم كاف بعد المباراة بإعادة المباراة قبل أن يلجأ الفريقين إلى المحكمة الرياضية الدولية.

وأقر الاتحاد الإفريقي بفوز الترجي باللقب، ثم طعن الوداد وأيدت لجنة الاستئناف القرار.

وقرر الوداد الذهاب للمحكمة الرياضية وهي بدورها أيدت القرارين السابقين.

وتم اعتبار الوداد منسحبا من إكمال المباراة النهائية التي كانت تقام في ملعب رادس في تونس وبالتالي تم تأييد فوز الترجي باللقب.