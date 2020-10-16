تقرير مغربي: سيكازوي يدير مباراة الوداد والأهلي.. كلاهما لم يخسر معه

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 11:02

كتب : FilGoal

سيكازوي

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعيين الزامبي جاني سيكازوي حكما لمباراة الوداد المغربي والأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفقا لموقع "le 360" سبورت المغربي.

الحكم البالغ 41 عاما بحسب الموقع المغربي هو من سيدير مباراة الذهاب على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، مساء غدا السبت.

مع الأهلي

أخبار متعلقة
بني سويف لـ في الجول: سنطعن على صعود البنك الأهلي إذا حدث أي إخلال باللائحة تحليل في الجول - كيف يوقف الأهلي بناء الوداد لهجماته ويضربه بالجناح الأيسر اختبار في الجول - هل تعرف تاريخ الأهلي في إفريقيا جيدا؟ رسميا – حسين السيد ينتقل لـ طلائع الجيش مقابل ضم الأهلي لاعب اليد عمر دحروج

وسبق أن قاد سيكازوري 3 مباريات للأهلي في البطولات القارية الإفريقية، بدءا من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام القطن الكاميروني بنسخة 2013 والتي انتهت بتأهل الأهلي بركلات الترجيح ومن ثم التتويج باللقب.

وفي نصف نهائي 2014 لبطولة الكونفدرالية أدار مواجهة القطن الكاميروني أيضا والتي انتهت بفوز الأهلي 2-1، وانتهت البطولة بفوز الأهلي باللقب.

كما أدار مواجهة الجيش الرواندي والأهلي في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال إفريقيا 2015 وفاز الأهلي خارج قواعده 2-0.

مع الوداد

أما بالنسبة للوداد فأدار سيكازوي 3 مباريات للفريق المغربي فاز في جميعها، الأولى السوبر الإفريقي 2018 وحقق الوداد الفوز على مازيمبي الكونغولي بطل الكونفدرالية حينها بهدف دون رد.

كما فاز الوداد تحت إدارته التحكيمية على هورويا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال 2018-2019 بخماسية دون مقابل.

وفي النسخة الحالية أدار مواجهة الوداد وبترو أتليتكو والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 4-1.

كما تواجد سيكازوي حكما لتقنية الفيديو في مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد في نهائي النسخة الماضية والتي شهدت أزمة بسبب غياب التقنية عن المباراة والتي انتهت أحداثها بعد أكثر من عام في المحاكم الرياضية. (طالع التفاصيل)

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الوداد جياني سيكازوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك – بنشرقي وجمعة يشاركان في جزء من التدريبات.. وجلسة بين العندليب وعبد الشافي 30 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كاكا: بعدما شاهدت الأهلي.. صلاح ليس الاستثناء في تطور الكرة المصرية وتهنئة لمصر بالكامل 48 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
ماسكيرانو: الأهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كرة القدم المصرية بما قدمه ضد بايرن 53 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
خوليو سيزار: الأهلي مثال يحتذى به لكل أندية الدوري المصري.. ورسالة إليه 57 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
بيرلو: سنبدأ مواجهة إنتر في الكأس وكأننا لا نملك الأفضلية 59 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – الأهلي يتلقى إخطارا من فيفا بعزل الشحات وكهربا وعدم مشاركتهما أمام بالميراس ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مصطفى محمد: لمست مع جالاتا سراي الحب الذي أشعر به في الزمالك ساعة | المحترفون
سكاي: الموافقة على طلب مايك دين بعدم تحكيم أي مباراة بالجولة المقبلة من الدوري ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 3 ليفاندوفسكي: هذا ما علينا فعله من أجل عبور الأهلي 4 تشكيل الأهلي - كهربا يقود الهجوم أمام بايرن ميونيخ
قد ينال إعجابك