مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: ساسي يشارك في مران الجمعة.. ومسحة طبية أخيرة

كشف مصدر في الزمالك أن فرجاني ساسي التونسي سيتدرب مع الفريق يوم الجمعة استعدادا لمواجهة مضيفه الرجاء يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"سنجري مسحة طبية أخيرة يوم الجمعة استعدادا للمباراة".

وأضاف "ساسي سيخوض أول مران له مع الفريق وبناء عليه سيحدد المدرب هل يشارك في اللقاء أم لا".

وأتم "سنخوض تدريبنا الرئيسي على ملعب محمد الخامس اليوم أيضا".

وانضم ساسي إلى بعثة الزمالك يوم الخميس بعد وصوله الدار البيضاء ويسعى الفريق لتجهيزه للمواجهة المرتقبة ضد بطل المغرب.

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء بعد يوم من مواجهة الوداد ضد ضيفه الأهلي في نصف النهائي.

وبعد 6 أيام يستضيف الإياب في ملعب القاهرة.

ويجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة يوم الجمعة لتحديد ملعب نهائي البطولة إذا وصل للنهائي فريق مصري وآخر مغربي.

لكن إذا كان النهائي مصريا خالصا أو مغربيا خالصا فيستضيف بلد الناديين المباراة.

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