في الجول يكشف موقف مواجهات إفريقيا والكونفدرالية في حال اكتشاف إصابات كورونا

في حال ظهرت حالات إصابة بفيروس كورونا في أحد الأندية المشاركة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية، فما موقف المباراة؟ هل يتأجل اللقاء أم تقام في موعدها؟ سؤال يُجيب عنه FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن اللجنة المنظمة لبطولتي الأندية الإفريقية حددت حد أقصى من الإصابات، إذا تخطاه أي فريق وقتها يُرفع الأمر للجنة الطوارئ.

الحد الأقصى هو 5 إصابات بفيروس كورونا.

بمعنى أنه إذا تواجد في أي فريق من المشاركين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية إصابات كورونا من 1 لـ 5 إصابات، وقتها تقام المباراة في موعدها، حسبما كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي لـ FilGoal.com.

ولكن إذا تخطى عدد الإصابات في فريق واحد عدد الـ 5 حالات، وقتها يُرفع الأمر للجنة الطوارئ وتتكفل هي باتخاذ القرار النهائي بخصوص مصير المباراة.

قرار التأجيل أو إقامة المباراة في موعدها، إذا تخطى عدد إصابات فريق واحد بـ 5 حالات كورونا، سيكون في يد لجنة الطوارئ.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي أبلغ بالفعل كل الأندية المشاركة في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية بهذا الأمر.

في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم السبت، ويستضيف الرجاء نظيره الزمالك يوم الأحد، في ذهاب نصف النهائي.

بينما في كأس الكونفدرالية، التي تقام بنظام الدور الواحد، تقام قمة مغربية مغربية بين نهضة بركان وحسنية أكادير يوم الإثنين، ويلعب بيراميدز أمام هوريا الغيني يوم الثلاثاء.