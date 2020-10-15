يوسف: لابد أن يسجل الأهلي والزمالك.. ومن حسن الحظ اللعب بدون جمهور

شدد محمد يوسف على صعوبة مهمة الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

صرح يوسف عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "إنها مباراة من 180 دقيقة شوط أول في المغرب والثاني في القاهرة".

وأضاف "موسيماني لديه خبرات كبيرة في إفريقيا ويعلم تماما تميز أندية شمال القارة على المستوى الدفاعي، لذا أنا من أنصار لابد أن نسجل هدفا، لابد أن ننقل هذا الفكر للاعبين، الهدف ستكون قيمته كبيرة حتى لو في أسوأ الظروف بتحقيق نتيجة سلبية".

وتابع "إذا لعبنا بتحفظ دفاعي، وهذا طبيعي، لابد أن يكون نقل الهجمة بسرعات عالية لأن الوداد والرجاء يجيدان الارتداد الدفاعي بشكل سريع ومرتب وليس بعشوائية".

وأوضح المدير الفني الأسبق للأهلي "الوداد والرجاء مستواهما التكتيكي عال جدا، من الممكن أقل منا مهاريا وبدنيا، لكن على مستوى التكتيك الجماعي وتنفيذ الأفكار، هما مميزان جدا، لابد أن نضع ذلك في الحسبان".

وحذر محمد يوسف "أرى أن المباراتين صعبتين على الفرق الأربعة، ولكن من الضروري ألا يكون فارق الخسارة كبيرا للحفاظ على الحالة النفسية قبل مباراتي الإياب في القاهرة".

وأردف "من حسن حظنا أننا نلعب بدون جمهور، ملعب محمد الخامس في وجود جماهير الرجاء والوداد، تكون الأمور صعبة للغاية".

ونوه "الوداد يضم عناصر مميزة مثل محمد التكناوتي ولاعب الوسط أيمن الحسوني ورأس الحربة كازادي كاسونجو".

وأتم محمد يوسف "متفائل بتأهل الأهلي، وأتمنى أن يكون النهائي مصريا".