الزمالك يعلن موعد انضمام ساسي إلى معسكر الفريق في المغرب

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 13:14

كتب : إبراهيم رمضان

قصة هدف فرجاني ساسي ضد الاتحاد

أعلن نادي الزمالك موعد وصول فرجاني ساسي لاعب الفريق من تونس بعد نهاية فترة العزل الفردي الذي خضع له.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويصل اللاعب إلى معسكر الفريق في المغرب في التاسعة مساء للانضمام لزملائه، ويجري اللاعب مسحة طبية قبل الانضمام إلى المعسكر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق أن اللاعب سيصل المغرب مساء الخميس للحاق ببعثة ناديه.

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وأوضح مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفرجاني ساسي جاءت سلبية". (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان ساسي قد دخل في عزل صحي داخل تونس لمدة 5 أيام وفقا للبروتوكول الصحي في بلاده بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا.

وغاب ساسي عن ودية تونس الثانية أمام نيجيريا بسبب العزل الصحي كما لم يلتحق ببعثة الزمالك من البداية.

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