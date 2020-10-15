مصدر مقرب من اللاعب: ساسي يصل المغرب الخميس بعد سلبية مسحته الطبية

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 11:52

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام الجونة

يطير فرجاني ساسي لاعب منتخب تونس ونادي الزمالك إلى المغرب مساء اليوم الخميس للحاق ببعثة ناديه.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء مساء الأحد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "نتيجة المسحة الطبية الخاصة بفرجاني ساسي جاءت سلبية".

أخبار متعلقة
حوار في الجول – جاريدو يحلل نقاط قوة الوداد والرجاء وفرص الأهلي والزمالك بنشرقي ينضم لمعسكر الزمالك في المغرب مرتضى منصور: كيف لعب الشناوي وضده حُكم؟ الآن عرف الجميع أنه لا يصلح للزمالك حمادة أنور لـ في الجول: هذا موعد مشاركة بنشرقي في مران الزمالك.. كل شيء ممتاز في المغرب

وكشف "اللاعب يستعد لمغادرة تونس إلى المغرب في السابعة مساء بتوقيت القاهرة للانضمام إلى بعثة الزمالك".

وأوضح "الزمالك يجري مسحة طبية جديدة لساسي فور وصوله وفقا لبروتوكول الاتحاد الإفريقي (كاف) قبل انضمامه للبعثة".

وكان ساسي قد دخل في عزل صحي داخل تونس لمدة 5 أيام وفقا للبروتوكول الصحي في بلاده بعد مخالطة مصاب بفيروس كورونا.

وغاب ساسي عن ودية تونس الثانية أمام نيجيريا بسبب العزل الصحي كما لم يلتحق ببعثة الزمالك من البداية.

وأتم المصدر تصريحاته "ساسي يصل للالتحاق ببعثة الزمالك وأمر مشاركته في المباراة يعود للجهاز الفني".

نصف نهائي إفريقيا الزمالك فرجاني ساسي المغرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يعلن موعد انضمام ساسي إلى معسكر الفريق في المغرب 13 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إريكسن بعد 100 مباراة دولية: لا يهم أين ألعب.. تمثيل المنتخب دوما مصدر سعادة 24 دقيقة | أوروبا
عيد مرازيق يعلن عبر في الجول استقالته من تدريب البنك الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الكلاسيكو بدون جماهير 33 دقيقة | أوروبا
نصف نهائي إفريقيا - لاعب الوداد السابق لـ في الجول: خسارة لقب الدوري دافع أكبر للفوز بدوري الأبطال 50 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير: إدارة الرجاء تجتمع بأمير مرتضى يوم الخميس لمناقشة مستقبل أحداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
نصف نهائي إفريقيا - ضياء السيد لـ في الجول: مروان يبدأ على حساب بادجي.. وهاني أفضل من فتحي في قلب الدفاع ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي يعلن جاهزية محمود وحيد.. ومحاضرة فيديو من موسيماني للاعبين ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي
قد ينال إعجابك