عمار حمدي: الأهلي أخبرني بعودتي بعد نهاية الإعارة.. أريد أن يكون لي دورا في الفريق

كشف عمار حمدي موقفه من العودة لـ الأهلي عقب نهاية إعارته الموسم الجاري مع طلائع الجيش.

أبلغ الأهلي لاعبه عمار حمدي المعار إلى طلائع الجيش بالعودة من جديد إلى الأحمر عقب انتهاء الموسم، حسبما علم FilGoal.com من قبل. (طالع التفاصيل)

وقال عمار حمدي "أمير توفيق مدير التعاقدات أخبرني أنني سأعود للأهلي عقب مباراة نادي مصر لأنه لا يحق لي المشاركة ضد الفريق في الجولة الأخيرة".

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري والتي لم يتحدد موعدها بعد.

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "أمير قال لي إنني سيكون لي دورا في الفريق، وطموحي أن أظهر بشكل جيد حتى لا أفقد مركزي مع المنتخب الأولمبي والأولمبياد".

وأردف "الأهلي رفض عرضا تركيا لي، ولدي عروض أخرى في الدوري المصري، واريد أن يكون لي دورا في الفريق ولا أطلب أن ألعب أساسيا فهذا لا يصح، فهدفي هو اللعب في الأولمبياد".

وعن الفوز على بيراميدز وحجز مقعدا في المربع الذهبي أضاف "لا نقل في شيء عن بيراميدز، كنا مضغوطين واستطعنا الفوز في المباراة، المباراة كانت تحدٍ لجميع اللاعبين".

طلائع الجيش وصل للمربع الذهبي على حساب بيراميدز بفضل تألق محمد بسام الحارس في التصدي لـ 3 ركلات ترجيح. (طالع التفاصيل)

عمار حمدي الموسم الحالي شارك في 13 مباراة دون أن يسجل أو يصنع عقب إعارته في يناير الماضي.