بسام يتألق في ركلات الترجيح ويقود الجيش إلى نصف نهائي الكأس على حساب بيراميدز

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020 - 23:33

كتب : FilGoal

محمد بسام - طلائع الجيش - الأهلي

تألق محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش في ركلات الترجيح وتأهل بفريقه إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب بيراميدز.

تغلب الجيش على بيراميدز بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وينتظر طلائع الجيش المتأهل من الزمالك ونادي مصر لمواجهته في نص نهائي كأس مصر.

ونجح بسام في التصدي لثلاث ركلات جزاء من جون أنتوي وعلي جبر ومحمود حمادة، بينما سجل دودو الجباس ركلة الجزاء الوحيدة والتي لمست يد بسام قبل أن تسكن المرمى.

أما طلائع الجيش فسجل ركلاته الثلاثة عن طريق محمد أشرف روقا وأحمد كابوريا وعلي الفيل.

ويتبقى ثلاث مباريات في ربع نهائي كأس مصر بين الأهلي وأبو قير للأسمدة، الزمالك أمام نادي مصر والاتحاد ضد المقاولون.

بيراميدز طلائع الجيش كأس مصر
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