مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: الأهلي أبلغ عمار حمدي بالعودة بعد انتهاء الموسم

أبلغ الأهلي لاعبه عمار حمدي المعار إلى طلائع الجيش بالعودة من جديد إلى الأحمر عقب انتهاء الموسم.

عمار حمدي النادي : طلائع الجيش الأهلي

وكان عمار حمدي قد خرج على سبيل الإعارة إلى طلائع حتى نهاية الموسم.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "أمير توفيق أبلغ عمار حمدي بالعودة للنادي بعد نهاية الموسم الجاري".

وكشف المصدر "توفيق تواصل مع اللاعب الأسبوع الماضي وأبلغه بالانضمام إلى الفريق فور انتهاء موسمه مع الجيش".

وعلم FilGoal.com أن طلائع الجيش يرغب في تمديد إعارة اللاعب لموسم آخر، كما تفاوض الاتحاد مع الأهلي من أجل الحصول على خدمات اللاعب ولو على سبيل الإعارة.

وانضم عمار حمدي البالغ من العمر 21 عاما إلى الأهلي في صيف 2018 قادما من النصر ورحل إلى الاتحاد في يناير 2019 على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل إلى طلائع الجيش معارا أيضا.

ولعب عمار حمدي هذا الموسم 15 مباراة مع طلائع الجيش في الدوري وكأس مصر.

وخاض طلائع الجيش 32 مباراة في مسابقة الدوري ويتبقى له مواجهتي نادي مصر والأهلي.

بينما يلعب الجيش غدا الأربعاء أمام بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر وحال فوزه ينتظر الفائز من الزمالك ونادي مصر.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة وقبل مباراتين من الختام في مسابقة الدوري المصري.