تأثير رونالدو؟ أسهم يوفنتوس في البورصة تخسر 3%

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ليون

خسر يوفنتوس بقوة رياضيا وماليا عند إعلان إصابة كريستيانو رونالدو بـ فيروس كورونا.

المنتخب البرتغالي أعلن إصابة قائد المنتخب بـ كورونا (طالع التفاصيل)

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فأن قيمة أسهم يوفنتوس انخفضت، وخسرت 3% عند الإغلاق في البورصة الإيطالية.

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رونالدو سيخضع لفترة من العزل الفردي حتى تماثله للشفاء.

وكانرونالدو قد خاض مباراتين مع البرتغال خلال التوقف الدولي ضد إسبانيا وديا وضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة السويد في مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وفي حالة ثبوت الفحص بإيجابي مرتين، فمن المؤكد أن يغيب اللاعب عن مبارات كروتوني في الدوري يوم السبت المقبل.

وفي حالة استمرار رونالدو في العزل لفترة طويلة من 10-15 يوما، فقد يغيب عن مباريات دينامو كييف في أولى مواجهات يوفنتوس في دوري الأبطال وفيرونا في الدوري الإيطالي.

بعد التوقف الدولي يواجه يوفنتوس كروتوني يوم السبت ثم دينامو كييف الثلاثاء، وفيرونا يوم 25 أكتوبر ثم برشلونة يوم 28 من نفس الشهر.

يوفنتوس كريستيانو رونالدو
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