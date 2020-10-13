الاتحاد البرتغالي يعلن إصابة رونالدو بفيروس كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 16:27

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وبول بوجبا في مباراة البرتغال وفرنسا

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة قائد ونجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار البيان إلى أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض ويشعر أنه بخير، لكن يجب أن يخضع لفترة من العزل الفردي حتى تماثله للشفاء.

وأوضح البيان إلى أن اللاعب تم استبعاده بشكل رسمي من المعسكر عقب الفحص مباشرة، وأن بقية زملائه جاءت نتيجتهم سلبية.

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رونالدو كان قد خاض مباراتين مع البرتغال خلال التوقف الدولي ضد إسبانيا وديا وضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة السويد في مساء الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وفي حالة ثبوت الفحص بإيجابي مرتين، فمن المؤكد أن يغيب اللاعب عن مبارات كروتوني في الدوري يوم السبت المقبل.

وفي حالة استمرار رونالدو في العزل لفترة طويلة من 10-15 يوما، فقد يغيب عن مباريات دينامو كييف في أولى مواجهات يوفنتوس في دوري الأبطال وفيرونا في الدوري الإيطالي.

بعد التوقف الدولي يواجه يوفنتوس كروتوني يوم السبت ثم دينامو كييف الثلاثاء، وفيرونا يوم 25 أكتوبر ثم برشلونة يوم 28 من نفس الشهر.

في إيطاليا منتخب البرتغال فيروس كورونا
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