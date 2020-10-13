دون أي إصابة بـ كورونا.. فرنسا كاملة العدد أمام كرواتيا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - أنتوني مارسيال - فرنسا

يدخل منتخب فرنسا كامل العديد لمواجهة كرواتيا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وجاءت نتيجة المسحات الطبية للاعبي أبطال العالم التي أجراها اللاعبون أمس الإثنين، سلبية لجميع اللاعبين وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وبحسب ديديه ديشامب المدير الفني للديوك الفرنسية فأن "الجميع سيكون متاحا للمباراة" كما قال في المؤتمر الصحفي.

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وكان المنتخب الفرنسي قد استبعد في الشهر الماضي كلا من بول بوجبا وتانجي ندومبيلي بسبب إصابتهما بـ فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد البرتغالي إصابة كريستيانو رونالدو بـ فيروس كورونا عقب يومين من خوض مواجهة فرنسا (طالع التفاصيل)

وأشار البيان إلى أن اللاعب لا يعاني من أي أعراض ويشعر أنه بخير، لكن يجب أن يخضع لفترة من العزل الفردي حتى تماثله للشفاء.

وأوضح البيان إلى أن اللاعب تم استبعاده بشكل رسمي من المعسكر عقب الفحص مباشرة، وأن بقية زملائه جاءت نتيجتهم سلبية.

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط متساويا مع البرتغال ضمن التصنيف الأول لدوري الأمم الأوروبية.

فرنسا فيروس كورونا دوري الأمم الأوروبية
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