لوباريزيان: علاقة كانتي ولامبارد ازدادت توترا بسبب حفل زفاف

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 11:39

كتب : FilGoal

كانتي

قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن العلاقة بين نجولو كانتي لاعب تشيلسي وفرانك لامبارد مدرب الفريق ازدادت توترا.

نجولو كانتي

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وكتبت أن السبب هو غضب كانتي (29 عاما) من قرار لامبارد الذي رفض اعتذار الأول عن مران لحضور حفل زفاف صديق.

ورغم أن عقد كانتي الفرنسي ممتد مع تشيلسي إلى 2023، إلا أن ممثلي اللاعب يرون أن بمقدوره الرحيل عن النادي الإنجليزي في الصيف المقبل.

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وأوضحت لوباريزيان أن اللاعب الأسبق لليستر سيتي يريد الانتقال لريال مدريد، لكن بطل إسبانيا لم يبد اهتماما بالحصول على النجم المتوج بمونديال 2018.

ويقضي كانتي موسمه الخامس مع تشيلسي وشارك مع الفريق في 175 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

وتوج كانتي بثلاثة ألقاب مع تشيلسي.

وزعمت تقارير أن كانتي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن تشيلسي في سوق الانتقالات الأخيرة وصرح لامبارد بأن أي فريق في العالم يتمنى اللاعب.

ويعتمد لامبارد على كانتي في التشكيل الأساسي لفريق بلوز.

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