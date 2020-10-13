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مرتضى يكشف مفاجأة الونش بين شوطي لقاء الحدود

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 01:55

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - حرس الحدود

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حديثه مع لاعبي الفارس الأبيض بين شوطي لقاء حرس الحدود.

الزمالك انتصر على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور: "رأيت لاعبي الزمالك في حالة إحباط ولذلك تحدثت مع أحمد زاهر (إداري الفريق) بين شوطي اللقاء وطلبت منه فتح مُكبر الصوت لأتحدث مع اللاعبين".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "أخبرت لاعبي الزمالك بأنهم رجال وأنني مستمر كرئيس لـ الزمالك غصب عن أي شخص وأريد رؤية رجال داخل الملعب".

وتابع "وقتها رد علي الونش وقال لي; والمصحف سننتصر من أجل الزمالك وجماهيره ومرتضى منصور".

وواصل "الونش هو من رد علي وأخبرني ذلك، وهو من سجل هدف الانتصار".

في الدوري الزمالك الونش
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