المنتخب: 50 لاعبا في دائرة الاهتمامات.. وحديث البدري كان واضحا بخصوص رمضان

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر وجود 50 لاعبا في "دائرة الضوء" قبل لقاء توجو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز مصر

وقال محمد بركات: "يوجد 50 لاعبا في دائرة الضوء وسيتم عمل إجراءات السفر لهم".

وأردف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "بعدها سيتم إعلان قائمة معسكر منتخب مصر وستضم 25 لاعبا من الـ 50".

وعن رمضان صبحي وموقفه من قائمة منتخب مصر، أشار بركات إلى "حديث حسام البدري (مدرب المنتخب) كان واضحا وصريحا".

وأوضح "البدري قال إن الانتقادات موجودة ونحن في مجال عام ولابد أن نتقبل تلك الانتقادات".

وأكمل حديثه قائلا: "حديث البدري عن رمضان كان واضحا بأنه إذا رأى أن اللاعب سيفيده ويفيد المنتخب سيكون متواجدا في قائمة منتخب مصر. الكلام كان واضحا".

ويلعب منتخب مصر أمام منتخب توجو في الجولة الثالثة في التصفيات في الـ 14 من شهر نوفمبر في مصر، وبعدها تقام الجولة الرابعة بين الفريقين يوم 17 من نفس الشهر في توجو.

ويحتل منتخب توجو المركز الأخير بـ 0 نقاط، بينما تعادل منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر.